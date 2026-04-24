Tak Cukup Andalkan VAR, Komite Wasit PSSI Usulkan Tambah Kamera

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menyampaikan solusi konkret, yaitu penambahan kamera untuk sistem VAR di kompetisi nasional.

Dia menilai peningkatan jumlah kamera bukan sekadar opsi, tetapi kebutuhan mendesak agar Super League menghadirkan pertandingan yang lebih adil dan minim polemik.

Ogawa mengatakan keterbatasan sudut pandang saat ini membuat banyak momen krusial sulit diputuskan secara meyakinkan.

“Makin banyak kamera, makin jelas situasi di lapangan. Itu akan sangat membantu wasit mengambil keputusan yang tepat,” ujarnya dalam sebuah sesi workshop di Jakarta.

Ogawa secara spesifik menyoroti pentingnya kamera tambahan di area vital seperti garis gawang. Meski tidak menjadi syarat wajib dalam sistem VAR, keberadaan kamera tersebut dinilai bisa menjadi pembeda antara keputusan yang meragukan dan keputusan yang akurat.

Ia mencontohkan bagaimana perdebatan sering muncul dalam pertandingan-pertandingan penting, salah satunya saat Dewa United Banten FC menghadapi Persib Bandung. Minimnya sudut kamera membuat satu insiden sederhana bisa berubah menjadi kontroversi panjang.

Sebagai perbandingan, Ogawa menyinggung standar tinggi di Piala Dunia 2022 yang menggunakan puluhan kamera untuk memastikan setiap detail terlihat jelas.

Dengan dukungan visual sebanyak itu, tim VAR mampu menganalisis insiden secara presisi tanpa menyisakan keraguan.