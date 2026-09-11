Tak Cukup Klaim di Kemasan, Orang Tua Perlu Lihat Bukti di Balik Susu Formula Anak

jpnn.com, JAKARTA - Memilih susu formula untuk buah hati sering kali menjadi momen yang penuh perhitungan bagi para orang tua.

Dari jajaran kaleng berslogan terampil, mata kita biasanya tertuju pada tulisan-tulisan manis di kemasan: kaya vitamin, mendukung kecerdasan, hingga menjaga pencernaan.

Namun, pernahkah kita benar-benar bertanya dari mana setetes susu itu berasal dan bagaimana ia diproses sebelum sampai ke gelas si Kecil?

Klaim nutrisi di atas kertas hanyalah separuh cerita. Separuh cerita lainnya—yang tak kalah krusial—tersembunyi di balik transparansi proses produksinya.

Aktris Ryana Dea merasakannya sendiri. Sebagai seorang ibu, dia mengaku dulunya hanya berfokus pada label komposisi.

Namun pandangannya berubah saat berkesempatan melihat langsung rantai produksi susu AceKid dari hulu ke hilir di Qiqihar dan Harbin, China.

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Di sana, dia menyaksikan bagaimana kualitas susu dijaga ketat, bahkan sebelum pemerahan—mulai dari kenyamanan lingkungan peternakan, pakan berkualitas, hingga kesehatan tiap ekor sapi.

"Saya baru tahu kalau kualitas susu itu sudah dirawat sejak di peternakan," cerita Ryana yang turut hadir dalam acara AceKid-Ace Fresh Journey.