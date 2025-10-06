Tak Cuma Balapan, Pertamina Enduro Bikin MotoGP Indonesia 2025 Jadi Panggung Budaya

jpnn.com - Ajang MotoGP Indonesia 2025 kembali menjadi panggung kebanggaan nasional.

Melalui program Enduro Mandalika Experience 2025, Pertamina Lubricants menghadirkan kombinasi sempurna antara semangat balap, budaya Indonesia, dan edukasi generasi muda.

Tahun ini, Pertamina Enduro tampil lebih berwarna dengan kolaborasi istimewa yang mengangkat nilai budaya Indonesia ke ranah global.

Livery Batik dan Merah Putih Warnai Motor VR46

Salah satu sorotan utama ialah peluncuran livery spesial bertema Indonesia yang digunakan oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio di Sirkuit Mandalika.

Desain livery tersebut memadukan warna kuning fluo khas VR46, nuansa Merah Putih, serta motif batik yang terinspirasi dari elemen Sirkuit Mandalika.

Karya ikonik ini lahir dari tangan desainer kenamaan Aldo Drudi (Drudi Performance) dan diluncurkan di Jakarta dengan kehadiran legenda MotoGP Valentino Rossi bersama dua pembalap VR46.

Kolaborasi ini menjadi simbol kuat hubungan antara kreativitas lokal dan prestise dunia balap internasional, membuktikan bahwa budaya Indonesia bisa bersinar di lintasan global.

Pelajar SMK Lokal Dapat Kesempatan Langka di Ajang MotoGP

Tak hanya soal motor dan desain, Pertamina Lubricants juga membawa misi edukatif.