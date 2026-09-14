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Tak Cuma Beasiswa, CSR PIK2 Dorong Warga Tangerang Tuntaskan Pendidikan Lewat Bang Pendi

Tak Cuma Beasiswa, CSR PIK2 Dorong Warga Tangerang Tuntaskan Pendidikan Lewat Bang Pendi
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Beasiswa dari PIK2. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Upaya Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mendukung pendidikan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) tidak hanya menyasar anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Pengembang kawasan mandiri terintegrasi itu juga menghadirkan CSR untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang, yang belum sempat menuntaskan pendidikan.

Di bawah bendera Agung Sedayu Group (ASG), CSR PIK2 menggelar dua program tersebut di Kabupaten Tangerang pada Rabu, 9 September 2026. Di Kecamatan Pakuhaji, sebanyak 160 siswa mulai jenjang SD hingga SMA, SMK, dan MA menerima bantuan pendidikan.

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Adapun di PKBM Kencana, Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, CSR PIK2 membawa Program Bang Pendi (akronim dari Bangkit Melalui Penyetaraan Pendidikan) bagi 170 peserta yang mengikuti Paket B dan Paket C. Dengan demikian, CSR PIK2 pada hari itu menjangkau sedikitnya 330 penerima manfaat melalui program pendidikan tersebut.

Tak Cuma Beasiswa, CSR PIK2 Dorong Warga Tangerang Tuntaskan Pendidikan Lewat Bang Pendi

Untuk program bantuan pendidikan di Pakuhaji, CSR PIK2 berkolaborasi dengan NU Care-LAZISNU Kabupaten Tangerang. Manager HR GA NU Care-LAZISNU PBNU Dewi Rochmawati mengatakan dukungan tersebut membantu siswa untuk tetap memperoleh akses pendidikan.

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“Banyak terima kasih kepada Agung Sedayu Group atas pemberian manfaat kepada siswa-siswi di Kabupaten Tangerang dalam bentuk beasiswa. Penerima manfaat tahun 2026 ini sebanyak 160 anak,” ujarnya.

Dewi berharap kerja sama yang telah berlangsung dua tahun itu bisa terus berkembang. Sebab, manfaatnya sangat terasa.

Program pendidikan yang dijalankan tahun ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah berlangsung selama tiga tahun.

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