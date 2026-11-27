Tak Cuma Penting Saat Balita, Ternyata DHA Masih Dibutuhkan Anak Usia Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - Dokter spesialis anak di RS Anugerah Pekalongan dr. Shyrien Amalina mengatakan Docosahexaenoic Acid (DHA) sering dikaitkan dengan kebutuhan nutrisi anak pada masa bayi dan balita.
Padahal, ketika memasuki usia sekolah, DHA tetap memiliki peran penting dalam mendukung fungsi dan perkembangan otak anak.
“Terutama saat mereka makin aktif belajar, bereksplorasi, dan mengembangkan potensinya,” ungkap dr. Shyrien Amalina, Jumat (27/11).
Menurut dia, dengan kegiatan yang tinggi ibu harus memperhatikan asupan anak agar tidak hanya sebatas makanan atau minuman yang disukai.
“Namun, juga kandungan nutrisi di dalamnya. Membaca informasi pada kemasan hingga mengenali berbagai zat gizi,” ujar dia.
DHA adalah jenis asam lemak omega-3 yang menjadi komponen penting dalam struktur otak. Oleh karena itu, perhatian terhadap asupannya tetap relevan ketika anak memasuki usia sekolah, bukan hanya pada masa bayi dan balita.
Sebab, tanpa asupan DHA yang cukup, kemampuan otak anak dalam memproses informasi dan mempertahankan konsentrasi bisa terhambat.
“DHA memang sangat penting pada dua tahun pertama kehidupan karena pada masa tersebut perkembangan otak berlangsung paling pesat. Namun, bukan berarti kebutuhan DHA berhenti setelah masa balita,”ucap dr. Shyrien.
Dokter spesialis anak di RS Anugerah Pekalongan dr. Shyrien Amalina mengatakan Docosahexaenoic Acid (DHA) sering dikaitkan dengan kebutuhan nutrisi anak pada ma
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