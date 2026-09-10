Tak Cuma Tempat Olahraga, Celebrity Fitness Hadirkan Konsep Baru di MOI
jpnn.com - Celebrity Fitness membuka gerai terbarunya di kawasan Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading.
Pembukaan tersebut sekaligus menjadi peluncuran perdana Celfit 2.0 yang mengusung konsep klub generasi baru.
Celfit 2.0 menghadirkan konsep integrasi antara kebugaran, wellness, produktivitas, dan interaksi sosial dalam satu lokasi.
Celebrity Fitness akan menghadirkan lebih dari 150 program dan pengalaman kebugaran setiap minggu.
Program tersebut mencakup latihan kekuatan, kardio, functional training, sepeda, dansa, hingga mind & body.
Gerai tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas baru, seperti kafe, coworking space, area recovery, studio reformer pilates, serta zona latihan HYROX.
Regional Director Evolution Wellness Ken Mok mengungkapkan kehadiran Celfit 2.0 merupakan langkah perusahaan dalam merespons perubahan perilaku konsumen.
Menurutnya, pengguna gym saat ini mulai memandang kebugaran sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih luas.
Celebrity Fitness di kawasan Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading menghadirkan konsep baru dengan tajuk Celfit 2.0, Kamis (10/9)
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