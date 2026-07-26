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Tak Diajak Reuni Princess, Elma Agustin Curhat Begini

Tak Diajak Reuni Princess, Elma Agustin Curhat Begini
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Elma Agustin. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Girlband Princess bakal reuni di salah panggung festival musik. Momen reunian tersebut pun mendapat sorotan dari warganet.

Pasalnya di tengah momen itu, Elma Agustin, mantan personel Princess, tak ikut disertakan dalam reuni.

Melalui akunnya di TikTok, Elma Agustin pun buka suara mengenai ketidakikusertaannya dalam reuni Princess.

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Dia mengaku sempat dihubungi oleh salah satu personel Princess, Ana.

"Ana tiba-tiba WhatsApp aku, berdasarkan keputusan bersama, kami enggak bisa ajak kamu," ujar Elma Agustin melalui akunnya di TikTok dikutip Sabtu (25/7).

Perempuan 34 tahun itu lantas mengungkapkan kekecewaannya.

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Dia mengaku tak masalah tak dilibatkan dalam reuni Princess tersebut. Namun, Elma menyayangkan komunikasi yang terjalin antara para personel.

"Sebenarnya aku sangat enggak apa-apa kalau enggak dilibatkan di sini. Yang aku sangat sayangkan adalah komunikasi di antara member Princess yang menurut aku itu sangatlah disayangkan," tuturnya.

Melalui akunnya di TikTok, Elma Agustin pun buka suara mengenai ketidakikusertaannya dalam reuni Princess.

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