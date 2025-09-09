menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Tak Diberi Uang oleh Istri, Pria di Palembang Aniaya Anak Tiri

Tak Diberi Uang oleh Istri, Pria di Palembang Aniaya Anak Tiri

Tak Diberi Uang oleh Istri, Pria di Palembang Aniaya Anak Tiri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kaka korba bernama Arini saat melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - Malang nasib dialami Dewa Saputra (16) warga jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang dianiaya ayah tiri, Senin (8/9/2025), sekitar pukul 11.30 WIB.

Tak terima, kakak perempuan korban bernama Arini (23) mendatangi pengaduan Polrestabes Palembang guna melaporkan peristiwa yang dialaminya adiknya.

Kepada polisi, warga Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Karya Bakti, Kecamatan Kertapati Palembang menuturkan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat terlapor, yakni AZ meminta uang kepada ibu kandung mereka.

Baca Juga:

Namun, saat itu permintaan ayah tiri mereka itu tidak dipenuhi oleh ibu korban.

"Awalnya itu terlapor meminta uang kepada ibu kami, pak, tetapi tidak diberi oleh ibu," ungkap Arini, Selasa (9/9/2025).

Diduga emosi tidak diberi uang, terlapor mendekati korban dan langsung memukuli korban.

Baca Juga:

"Karena emosi saat itu. Adik saya didekati terlapor, tanpa bicara, terlapor langsung menganiaya adik saya hingga diceburkan ke dalam kolam," ujar Arini.

Akibat peristiwa penganiayaan itu korban mengalami luka robet di kepala.

Seorang pria di Palembang menganiaya anak tirinya gegara sang istri ogah memberi uang yang dia minta. Kakak korban lapor polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI