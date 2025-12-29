Tak Diberi Uang, Remaja Bacok Pedagang Buah di Bandung, Sudah Diciduk Polisi
jpnn.com - BANDUNG - Polisi menciduk seorang remaja berinisial MDA (19) yang melakukan pembacokan terhadap pedagang buah di Jalan Terusan Margacinta, Buahbatu Kota Bandung, Jawa Barat.
Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan peristiwa dugaan pemalakan dan pembacokan itu terjadi Minggu (28/12) sekitar pukul 20.30 WIB.
MDA bersama rekannya mendatangi sebuah toko buah untuk meminta uang secara paksa.
Korban yang tengah menata buah kaget saat dipalak oleh MDA.
Korban menolak untuk memberikan uangnya.
Pelaku yang kesal kemudian membacokkan senjata tajam ke tubuh korban.
Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lebam dan robek di bagian belakang kepala.
"Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, pelaku sempat meninggalkan lokasi, tetapi kembali dan melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam," kata Rezky saat dikonfirmasi, Senin (29/12).
