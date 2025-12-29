menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Tak Diberi Uang, Remaja Bacok Pedagang Buah di Bandung, Sudah Diciduk Polisi

Tak Diberi Uang, Remaja Bacok Pedagang Buah di Bandung, Sudah Diciduk Polisi

Tak Diberi Uang, Remaja Bacok Pedagang Buah di Bandung, Sudah Diciduk Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pembacokan dengan senjata tajam. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Polisi menciduk seorang remaja berinisial MDA (19) yang melakukan pembacokan terhadap pedagang buah di Jalan Terusan Margacinta, Buahbatu Kota Bandung, Jawa Barat.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan peristiwa dugaan pemalakan dan pembacokan itu terjadi Minggu (28/12) sekitar pukul 20.30 WIB.

MDA bersama rekannya mendatangi sebuah toko buah untuk meminta uang secara paksa.

Baca Juga:

Korban yang tengah menata buah kaget saat dipalak oleh MDA.

Korban menolak untuk memberikan uangnya.

Pelaku yang kesal kemudian membacokkan senjata tajam ke tubuh korban.

Baca Juga:

Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lebam dan robek di bagian belakang kepala.

"Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, pelaku sempat meninggalkan lokasi, tetapi kembali dan melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam," kata Rezky saat dikonfirmasi, Senin (29/12).

Seorang remaja membacok pedagang buah di Bandung, gegara tak diberi uang. Kini pelaku sudah diringkus polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI