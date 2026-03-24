Tak Dipanggil John Herdman, Marc Klok Fokus Bawa Persib Juara
jpnn.com, BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok tak masuk dalam daftar pemain inti Tim Nasional (Timnas) Indonesia asuhan pelatih John Herdman.
Final skuad telah diumumkan untuk agenda Timnas Indonesia yang bakal diisi oleh FIFA Series 2026.
Persib Bandung menyumbangkan tiga nama yang masuk daftar sementara, yakni Klok, Eliano Reijnders, dan Beckham Putra.
Namun, pelatih Herdman hanya memilih Eliano dan Beckham untuk turnamen tersebut, sementara Klok harus kembali ke klubnya.
Merespons hal ini, Klok memilih fokus pada sisa sembilan pertandingan Persib pada putaran kedua Super League 2025/26.
Sembilan pertandingan tersebut, menurutnya semuanya adalah laga final.
Klok menegaskan seluruh pemain kini fokus penuh menghadapi sisa kompetisi.
Ia menyatakan tidak ingin membuang momentum dan menganggap setiap pertandingan sebagai partai hidup-mati demi menjaga peluang juara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
