Tak Disalami Wapres Gibran di Upacara Gelar Militer, AHY Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal tidak disalami Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Bandung beberapa waktu lalu.

menegaskan dirinya tak memiliki permasalahan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak, nggak ada masalah itu. Sama sekali enggak ada," kata AHY seusai menghadiri forum diskusi dengan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia memastikan bahwa hubungannya dengan Wakil Presiden sangat baik, karena isu terkait permasalahan dengan dirinya itu tidak benar.

"Baik sekali, enggak ada masalah," kata dia.

Di sisi lain, dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dengan suka cita perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pihak yang saat ini sedang mengemban amanah, meminta dukungan agar bisa terus bekerja secara fokus.

"Saya rasa itu lah yang harus menjadi semangat kita, sambil kita terus mengangkat isu yang lebih penting," katanya.