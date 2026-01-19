menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Tak Gelar Unduh Mantu untuk El Rumi, Ahmad Dhani Singgung soal Kondisi Ekonomi

Tak Gelar Unduh Mantu untuk El Rumi, Ahmad Dhani Singgung soal Kondisi Ekonomi

Tak Gelar Unduh Mantu untuk El Rumi, Ahmad Dhani Singgung soal Kondisi Ekonomi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ahmad Dhani. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - El Rumi bakal melabuhkan cintanya dengan Syifa Hadju dalam pernikahan.

Ayah El Rumi, Ahmad Dhani lantas buka suara mengenai konsep pernikahan putra keduanya tersebut.

Berbeda dengan sang kakak, Al Ghazali, menurut Dhani, pernikahan El tak akan mengadakan acara unduh mantu.

Baca Juga:

"Kayaknya sekarang nggak ada ngunduh mantu," ujar Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1).

Ditanyai apakah hal itu memang atas permintaan El Rumi atau tidak, pentolan grup band Dewa 19 tersebut lantas menyinggung perihal ekonomi.

Musisi 53 tahun tersebut mengaku, perekonomiannya saat ini sedang kurang baik.

Baca Juga:

"Bukan. Ayahnya lagi ini, lagi ekonominya kurang baik," kata Ahmad Dhani.

Mendengar pernyataan suami Mulan Jameela itu, awak media sempat menyinggung status Ahmad Dhani sebagai anggota DPR.

Ayah El Rumi, Ahmad Dhani lantas buka suara mengenai konsep pernikahan putra keduanya tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI