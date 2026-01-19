Tak Gelar Unduh Mantu untuk El Rumi, Ahmad Dhani Singgung soal Kondisi Ekonomi
jpnn.com - El Rumi bakal melabuhkan cintanya dengan Syifa Hadju dalam pernikahan.
Ayah El Rumi, Ahmad Dhani lantas buka suara mengenai konsep pernikahan putra keduanya tersebut.
Berbeda dengan sang kakak, Al Ghazali, menurut Dhani, pernikahan El tak akan mengadakan acara unduh mantu.
"Kayaknya sekarang nggak ada ngunduh mantu," ujar Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1).
Ditanyai apakah hal itu memang atas permintaan El Rumi atau tidak, pentolan grup band Dewa 19 tersebut lantas menyinggung perihal ekonomi.
Musisi 53 tahun tersebut mengaku, perekonomiannya saat ini sedang kurang baik.
"Bukan. Ayahnya lagi ini, lagi ekonominya kurang baik," kata Ahmad Dhani.
Mendengar pernyataan suami Mulan Jameela itu, awak media sempat menyinggung status Ahmad Dhani sebagai anggota DPR.
Ayah El Rumi, Ahmad Dhani lantas buka suara mengenai konsep pernikahan putra keduanya tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menolak Tua, Ahmad Dhani Ingin Dipanggil Begini oleh Cucu
- 3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil–Atalia Pisah Baik-baik, Ammar Zoni Mau Nikah Lagi
- El Rumi Menikah Tahun Depan, Ahmad Dhani Beri Bocoran Soal Ini
- Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Nikah Tahun Depan
- Ahmad Dhani Bocorkan Rencana Lamaran El Rumi dan Syifa Hadju
- 3 Berita Artis Terheboh: Eva Komentari Kasus Inara Rusli, Unggahan Virgoun di Instagram Disorot