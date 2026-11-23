jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Alghifari atau yang akrab disapa Mas Ghif mengembangkan Specter Ross & Partners Associates, firma advokat dan mediator yang berbasis di Jakarta Barat.

Melalui firma tersebut, dia bersama para mitranya menghadirkan layanan pendampingan hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum melalui platform digital.

Specter Ross & Partners didirikan Mas Ghif bersama Muchson Ash Shiddieqy, S.H., alumnus Universitas Trisakti, dan Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., alumnus Magister Hukum Universitas Indonesia.

Mas Ghif menjabat sebagai Founder & Managing Director dengan tanggung jawab mengelola pengembangan bisnis, pemasaran, dan operasional firma. Sementara itu, penanganan perkara dilakukan oleh advokat yang memiliki izin praktik.

Dalam mengembangkan firma tersebut, Mas Ghif turut memanfaatkan pengalamannya di bidang teknologi digital. Dia juga memimpin PT Digital Indonesia Bersatu, perusahaan yang bergerak dalam pengembangan website dan pemasaran digital.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar pengembangan layanan hukum berbasis digital agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan memulai konsultasi hukum.

"Banyak orang sebenarnya butuh bantuan hukum, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Lewat jalur digital, kami ingin masyarakat bisa bertanya lebih dulu tanpa harus takut," ujar Mas Ghif.

Specter Ross & Partners menyediakan layanan hukum keluarga, meliputi cerai gugat, cerai talak, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.