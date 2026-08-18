Pengamanan Peringatan HUT Ke-81 RI Tuntas, Prajurit Kodam Jaya Bersihkan Kawasan Monas
jpnn.com, JAKARTA - Seusai mengamankan rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 400 personel Kodam Jaya bersama anggota Polri dan petugas PPSU turun langsung membersihkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin malam (17/8/2026).
Dengan semangat gotong royong, personel gabungan menyisir sejumlah area Monas, mengumpulkan sampah, dan merapikan lingkungan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan kemerdekaan.
Penerangan Kodam dalam keterangan tertulis diterima Selasa (18/8/2026), menyebutkan kegiatan ini menjadi wujud bahwa pengabdian aparat tidak berhenti pada tugas menjaga keamanan.
Personel Kodam Jaya turun langsung membersihkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin malam (17/8/2026) setelah mengamankan perayaan HUT Ke-81 RI. Foto: Pendam Kodam Jaya
Setelah memastikan masyarakat dapat merayakan kemerdekaan dengan aman dan tertib, Prajurit kembali hadir untuk memastikan ruang publik tetap bersih dan nyaman.
Monas sebagai ikon Ibu Kota merupakan ruang bersama yang kebersihannya menjadi tanggung jawab semua pihak.
Sinergi TNI, Polri, dan petugas PPSU menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebanyak 400 personel Kodam Jaya bersama personel Polri dan petugas PPSU membersihkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin malam.
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