JPNN.com » Olahraga » All Sport » Tak Hanya Basket, Final DBL Jakarta Juga Menentukan Penguasa Tari Modern

Tak Hanya Basket, Final DBL Jakarta Juga Menentukan Penguasa Tari Modern

Tak Hanya Basket, Final DBL Jakarta Juga Menentukan Penguasa Tari Modern
Ilustrasi penampilan tari modern SMAN 6 saat mengikuti DBL Dance Competition 2025 di Gandaria City, Jakarta, Minggu (9/11). Foto: Dokumentasi DBL Indonesia

jpnn.com - Partai final DBL Jakarta akan diramaikan dengan dance competition dari lima sekolah.

Tim dance yang akan tampil di Indonesia Arena, Jakarta ialah SMAN 6, SMA IPEKA Puri Indah, SMAN 70, SMA Santa Theresia, dan SMAN 3.

Head of Sport and Entertainment DBL Indonesia Astrid Septiana mengatakan bahwa kompetisi dance menjadi wadah bagi pelajar untuk menyalurkan kreativitas dan bakat.

Selain prestasi di basket, keikutsertaan dalam ekstrakurikuler tari modern juga dapat menjadi sumber kebanggaan bagi sekolah.

"Jadi, jargon ‘Jakarta Siapa yang Punya’ bukan hanya tentang siapa yang bakal jadi raja dan ratu basket pelajar di Jakarta, tetapi juga siapa sekolah yang paling kreatif lewat penampilan dance," jelas Astrid.

Ajang Azarine DBL Dance Competition memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah.

Ketika tim basket gagal meraih prestasi tertinggi, mereka masih memiliki peluang untuk bersinar melalui kompetisi dance

Tim dance SMAN 6 merupakan juara bertahan setelah musim lalu mengalahkan SMA Santa Theresia.

Semarak partai final DBL Jakarta di Indonesia Arena akan diramaikan dengan dance competition dari lima sekolah

