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Tak Hanya Beri Modal Usaha, PNM Perhatikan Pendidikan Anak Nasabah

Tak Hanya Beri Modal Usaha, PNM Perhatikan Pendidikan Anak Nasabah
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PNM tak hanya mendukung usaha nasabah, tetapi juga membantu mewujudkan pendidikan bagi anak nasabah. Foto: dok. PNM

jpnn.com, BANTUL - PNM turut membantu perbaikan fasilitas pendidikan di SMP Taman Dewasa 2 Dlingo, Bantul, Yogyakarta, yang menjadi sekolah anak Sulastri, nasabah PNM Mekaar.

Sulastri, perajin bambu asal Dlingo, Bantul, telah menjadi nasabah PNM Mekaar sejak 2021. Selain memberikan akses pembiayaan dan pendampingan usaha, PNM juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan keluarga dan pendidikan anak nasabah.

Anak Sulastri bersekolah di SMP Taman Dewasa 2 Dlingo, Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

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Sekolah tersebut menjadi pilihan yang dapat dijangkau dari tempat tinggal keluarga Sulastri, tetapi masih membutuhkan sejumlah perbaikan fasilitas agar lingkungan belajar lebih layak.

Melalui semangat #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, PNM memberikan bantuan untuk mendukung perbaikan fasilitas sekolah tersebut.

Bantuan itu diarahkan pada kebutuhan yang diperlukan agar siswa dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan yang lebih memadai.

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Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary mengatakan pendampingan terhadap nasabah tidak berhenti pada pengembangan usaha, tetapi juga memperhatikan keluarga dan lingkungan sekitar.

"Kami melihat perjuangan Ibu Sulastri bukan hanya tentang bagaimana beliau menjalankan usaha, tetapi juga bagaimana seorang ibu berusaha memastikan anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang layak," ujar Dodot.

PNM tak hanya mendukung usaha nasabah, tetapi juga membantu mewujudkan pendidikan bagi anak mereka.

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