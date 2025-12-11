Tak Hanya Beri Sembako, ASABRI Juga Dampingi Para Korban Banjir dan Longsor di Sumatra
jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT ASABRI mendampingi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.
Aksi tanggap bencana ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen ASABRI dalam kontribusi nyata bagi ketangguhan sosial masyarakat Indonesia.
Bantuan pertama disalurkan melalui PT ASABRI Kantor Cabang Lhokseumawe pada Sabtu, 6 Desember 2025, menyasar tiga kecamatan yang hingga kini masih terdampak banjir—Baktiya Barat, Dewantara, dan Sawang di Kabupaten Aceh Utara.
Di wilayah tersebut, genangan yang belum surut memaksa warga tetap bertahan di posko pengungsian.
Untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, ASABRI memberikan 5 ton beras, 150 kilogram olahan ikan, dan 120 dus biskuit, yang diterima langsung oleh para kepala desa mewakili masyarakat terdampak.
Komitmen kepedulian ini juga diperkuat oleh kontribusi Insan ASABRI yang berkolaborasi dengan mengirimkan 450 kg pakaian layak pakai melalui PT Pos Indonesia untuk selanjutnya diserahkan kepada BPBD Medan.
Bantuan tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara.
Penyaluran membantu meringankan beban masyarakat yang kehilangan harta benda serta menghadapi tantangan pemulihan pascabencana.
ASABRI Berikan Bantuan Banjir dan Longsor di Aceh Utara dan Sumatera Utara sebagai Wujud Kepedulian, Tanggung Jawab Sosial, dan Komitmen Keberlanjutan.
