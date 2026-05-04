Tak Hanya Bermusik, Shelyn Tekuni Hobi Menyelam Sejak Usia 6 Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Drummer cilik Shelyn Adlyani Hendroharto, rupanya menyukai aktivitas luar ruang seperti menyelam atau diving.
Di usianya yang kini 8 tahun, Shelyn telah mengenal diving sejak usia 6 tahun melalui bimbingan Dive Master Rocky.
Ayah Shelyn, Agus Hendroharto atau dikenal sebagai Agus Dhukun, mengatakan ketertarikan anaknya terhadap dunia bawah laut sudah terlihat sejak kecil.
“Dari kecil Shelyn memang sudah dilatih sama Dive Master Rocky, jadi pelan-pelan dikenalkan dengan dunia diving,” ujar Agus, dalam bincang santai melalui Whatsapp, Senin (4/5).
Menurut Agus, proses latihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan anak.
Shelyn saat menikmati keindahan laut Raja Ampat. Foto: dok. pribadi
“Latihannya santai, bertahap, yang penting dia nyaman dulu di air dan paham dasar-dasarnya,” katanya.
Raja Ampat menjadi lokasi favorit Shelyn untuk menyalurkan hobinya. Kawasan ini memiliki banyak titik penyelaman dengan panorama bawah laut yang beragam.
Tak hanya bermusik, Shelyn Adlyani Hendroharto tekuni hobi menyelam sejak usia 6 tahun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peruri Ikut Dorong Program Berkelanjutan di Wilayah 3T Raja Ampat
- Bersama 14 BUMN, ASDP Bangun Kabupaten Raja Ampat Lebih Berkelanjutan
- Didukung Orang Tua, Shelyn Adlyani Hendroharto Makin Jago Bermusik
- 3 Berita Artis Terheboh: Tanggapan Ashanty soal Aurel, Denada Hanya Punya Dua Anak
- Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi
- Capt. Hakeng Desak Transformasi Navigasi di Raja Ampat untuk Jaga Kedaulatan Ekosistem