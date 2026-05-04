Tak Hanya Bermusik, Shelyn Tekuni Hobi Menyelam Sejak Usia 6 Tahun

Shelyn Adlyani Hendroharto berpose sebelum menyelam. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Drummer cilik Shelyn Adlyani Hendroharto, rupanya menyukai aktivitas luar ruang seperti menyelam atau diving.

Di usianya yang kini 8 tahun, Shelyn telah mengenal diving sejak usia 6 tahun melalui bimbingan Dive Master Rocky.

Ayah Shelyn, Agus Hendroharto atau dikenal sebagai Agus Dhukun, mengatakan ketertarikan anaknya terhadap dunia bawah laut sudah terlihat sejak kecil.

“Dari kecil Shelyn memang sudah dilatih sama Dive Master Rocky, jadi pelan-pelan dikenalkan dengan dunia diving,” ujar Agus, dalam bincang santai melalui Whatsapp, Senin (4/5).

Menurut Agus, proses latihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan anak.

Shelyn saat menikmati keindahan laut Raja Ampat. Foto: dok. pribadi

“Latihannya santai, bertahap, yang penting dia nyaman dulu di air dan paham dasar-dasarnya,” katanya.

Raja Ampat menjadi lokasi favorit Shelyn untuk menyalurkan hobinya. Kawasan ini memiliki banyak titik penyelaman dengan panorama bawah laut yang beragam.

