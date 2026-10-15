Tak Hanya di Laboratorium, Lulusan Farmasi Bisa Berkarier di Industri Kosmetik

jpnn.com, JAKARTA - Lulusan farmasi memiliki peluang karier yang luas di industri kosmetik.

Tidak hanya bekerja di bidang penelitian dan pengembangan (R&D), mereka juga dapat berkiprah dalam inovasi produk, pemasaran, hingga pengelolaan merek.

Hal ini terlihat dari perjalanan karier empat alumni i3L University, yakni Shakila Angjaya Adiyanto di L'Oréal, Aurelly Rose Krisli di Skintific, Elizabeth Chrestella Wibowo di PT Barclay Products, dan Cecilia Ashley Chung di DECA Group.

Shakila, yang kini menjabat sebagai Junior Online Brand Manager di L'Oréal, mengawali karier melalui program High Flyer Internship pada 2022 sebelum bergabung sebagai Management Trainee.

Menurut Shakila, pengalaman mengikuti program Skinovation selama kuliah membantunya memahami proses pengembangan produk sekaligus aspek pemasaran dan bisnis.

"Dalam program ini, kami terlibat dalam seluruh proses pengembangan produk perawatan kulit, mulai dari tahap awal hingga produk siap dipasarkan, termasuk aspek pemasaran dan bisnisnya," kata Shakila, Kamis (15/10).

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Sementara itu, Aurelly yang menjabat sebagai Senior Product Development di Skintific menilai bahwa pengembangan kosmetik membutuhkan keseimbangan antara inovasi ilmiah dan kebutuhan pasar.

Pengalaman penelitian dan formulasi kosmetik selama kuliah menjadi bekalnya dalam mengembangkan produk, melakukan pengujian, serta menganalisis tren konsumen.