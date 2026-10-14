Tak Hanya Fisik, Ini yang Perlu Disiapkan Sebelum Ikut Maraton Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bagi pelari, mengikuti maraton internasional membutuhkan persiapan tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga finansial. Biaya tiket pesawat, akomodasi, registrasi lomba, transportasi lokal, hingga kebutuhan selama perjalanan perlu diperhitungkan sejak jauh hari.

Sejumlah kota menjadi tujuan impian para pelari maraton dunia, mulai dari Tokyo, Boston, London, Cape Town, Sydney, Berlin, Chicago, hingga New York.

Kota-kota tersebut masuk dalam kalender Abbott World maraton Majors, yang juga akan memperkenalkan Shanghai sebagai kota kesembilan. Pelari yang berhasil menyelesaikan seluruh ajang tersebut berhak memperoleh The Nine Stars Medal.

Besarnya kebutuhan untuk mengikuti lomba di luar negeri dirasakan Citra, yang tengah menargetkan Chicago marathon di Amerika Serikat.

Menurut dia, persiapan awalnya berfokus pada latihan fisik sebelum menyadari banyaknya biaya yang harus diperhitungkan.

“Awalnya saya hanya fokus ke latihan. Setelah mulai menghitung race entry, pesawat, hotel, dan kebutuhan lainnya, baru terasa bahwa persiapan maraton bukan cuma soal fisik,” kata Citra.

Chicago marathon merupakan salah satu ajang maraton terbesar dalam kalender World maraton Majors. Setiap tahun, puluhan ribu pelari mengikuti lomba yang melintasi 29 kawasan di kota tersebut, dengan lebih dari 1,7 juta penonton menyaksikan perlombaan di sepanjang rute.

Untuk memenuhi target tersebut, Citra mulai menyisihkan dana secara rutin agar biaya perjalanan dan perlombaan tidak menjadi beban ketika jadwal keberangkatan semakin dekat.