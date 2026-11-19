jpnn.com, JAKARTA - Pengembangan energi panas bumi tidak hanya berperan dalam menyediakan pasokan listrik dari sumber energi hijau, tetapi juga berpotensi menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemanfaatannya dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, hingga mendukung kebutuhan industri lokal.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) sekaligus Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (UI) Dr. Ir. Ali Ahmudi, M.T., M.Si., IPU, mengatakan panas bumi memiliki potensi pemanfaatan yang lebih luas dari sekadar pembangkitan listrik.

"Panas bumi itu tidak hanya untuk menghasilkan listrik. Sisa panasnya juga bisa dimanfaatkan, misalnya untuk pengeringan hasil pertanian dan kebutuhan industri,” kata Ali dalam diskusi tentang "Ketahanan Energi dan Kedaulatan Bangsa" bersama Majelis Wilayah KAHMI Jawa Tengah bertema Energi Terbarukan: Pilar Kedaulatan Energi Bangsa Masa Depan di Semarang, Sabtu (14/11).

Menurut Ali, pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan produktif dapat meningkatkan nilai tambah hasil usaha masyarakat. Selain itu, pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) juga berpotensi membuka lapangan kerja serta menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek, serta mendorong konservasi lingkungan.

"Daerah penghasil dan sekitarnya juga berpeluang memperoleh manfaat melalui mekanisme pajak dan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga: Pengembangan Panas Bumi Gunung Ungaran Perkuat Energi Rendah Karbon

Ali menilai keberhasilan pengembangan panas bumi perlu dilihat tidak hanya dari kapasitas listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari nilai ekonomi yang dapat diciptakan bagi masyarakat dan daerah, serta kelestarian lingkungan hidup melalui penurunan emisi dan gerakan konservasi.

Dari sisi teknis, Ali menjelaskan kemajuan teknologi pengeboran memberikan fleksibilitas dalam pengembangan panas bumi.