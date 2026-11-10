Tak Hanya HP, Vivo Mulai Garap Kamera Gimbal untuk Menantang DJI Osmo Pocket

jpnn.com - vivo, dikabarkan tengah mempersiapkan langkah baru untuk memperluas bisnisnya ke industri kamera gimbal.

Setelah dikenal sebagai produsen smartphone, pabrikan teknologi asal Tiongkok itu disebut-sebut ingin merambah pasar kamera genggam berukuran ringkas seperti DJI Osmo Pocket.

Kehadiran itu dibuktikan setelah vivo mengajukan permohonan merek dagang untuk nama vivo Pocket

Mengutip laporan GSM Arena, Senin waktu setempat, dalam pengajuan itu dijelaskan bahwa merek tersebut dapat digunakan untuk kamera video dan gimbal, dudukan yang melacak subjek bergerak, casing tahan air, pelepas rana jarak jauh, tongkat swafoto, monopod, bahkan kamera pencitraan termal.

Hal itu cukup jelas menggambarkan kamera gimbal ringkas yang cara kerjanya mirip seperti DJI Osmo Pocket.

Tampaknya nama vivo Pocket juga terinspirasi dari sang pesaing karena nama DJI Osmo Pocket telah dikenal sebagai pemain unggul di industri kamera gimbal ringkas.

Nama yang senada memungkinkan pembeli dapat dengan mudah mengenal kamera gimbal ringkas vivo sebagai pesaing dari DJI Osmo Pocket.

Adapun beragam produk yang tercantum dalam pengajuan merek dagang itu cukup normal.