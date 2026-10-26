Tak Hanya IHSG, Rupiah Pagi Ini Juga Melemah, Bahkan Bisa Lebih Dalam

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin, bergerak melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp18.089 per dolar AS (USD).

Analis Doo Financial, Lukman Leong menilai rupiah melemah dipengaruhi kekhawatiran eskalasi tensi konflik geopolitik di Asia Barat/Timur Tengah (Timteng).

“Rupiah diperkirakan masih melemah terhadap USD di tengah kekhawatiran eskalasi tensi geopolitik Timteng yang kembali membuat harga minyak naik di atas USD100 per barel,” kata di Jakarta, Senin.

Mengutip Xinhua, harga minyak Brent melonjak ke level tertinggi sejak akhir April di tengah kekhawatiran akan eskalasi konflik di Timteng.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember ditutup per Sabtu (24/10) pada harga 116,72 dolar AS per barel, naik 3,14 persen, sementara minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember ditutup pada 103,27 dolar AS per barel, naik 3,82 persen.

Para investor khawatir akan pecahnya kembali pertempuran menyusul laporan bahwa Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel telah menyusun rencana untuk menyerang Iran setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.

Media pemerintah Iran melaporkan adanya serangan terhadap kapal-kapal di Teluk dan Selat Hormuz, sementara Washington memerintahkan staf non-darurat beserta keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi.

Selain itu, sentimen lain berasal dari outflow dana asing di pasar ekuitas domestik yang disebut masih terus membebani pergerakan rupiah.