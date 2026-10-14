Tak Hanya Bermain, Yolla Yuliana hingga Nandita Ayu Belajar Jadi Pelatih
jpnn.com - Pevoli Indonesia Yolla Yuliana, Agustin Wulandhari, Nandita Ayu Salsabila, dan Amalia Fajrina Nabila mengikuti kursus kepelatihan FIVB Level I.
Kegiatan tersebut berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, pada 10–14 Oktober 2026. Kursus ini dipimpin oleh instruktur asal Jerman, Christian Kruger.
Dalam pelatihan tersebut, Kruger menekankan pentingnya penguasaan keterampilan dasar, koordinasi, serta pemahaman terhadap situasi pertandingan bagi seorang pelatih.
"Pelatih modern dituntut terus mengembangkan kemampuan seiring perubahan regulasi dan perkembangan pola permainan bola voli," ungkap Kruger.
Kruger juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk kelima kalinya sebagai instruktur. Menurutnya, Sentul memiliki lingkungan yang mendukung penyelenggaraan kursus internasional.
"Selain fasilitas yang memadai, lingkungan pelatihan nyaman dan masyarakat Indonesia ramah terhadap peserta dari berbagai negara," kata Kruger.
Setelah kursus Level I, program kepelatihan tersebut dijadwalkan berlanjut ke FIVB Level II pada 17–21 Oktober 2026. Tahap berikutnya bertujuan memperdalam pemahaman dan keterampilan para peserta dalam bidang kepelatihan.
Melalui program ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam melatih, khususnya untuk mengembangkan kemampuan pemain bola voli di tingkat pembinaan maupun kompetisi.
Pevoli Indonesia Yolla Yuliana, Agustin Wulandhari, Nandita Ayu Salsabila, dan Amalia Fajrina Nabila mengambil kursus kepelatihan FIVB Level 1
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