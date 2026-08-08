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Tak Hanya Kabin Lapang, Suzuki XL7 Tawarkan Biaya Kepemilikan Terjangkau

Tak Hanya Kabin Lapang, Suzuki XL7 Tawarkan Biaya Kepemilikan Terjangkau
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Di samping memiliki kabin yang lapang, Suzuki XL7 menawarkan biaya kepemilikan (cost of ownership) yang rendah. Foto: ridho

jpnn.com, TANGERANG - Belakangan ini banyak penggunan saat membeli mobil memperhatikan soal mesin, kabin hingga tampilan pada bagian luar.

Padahal masih ada lagi yang harus diperhatikan, yakni biaya kepemilikan (cost of ownership) yang rendah.

Salah satu produk yang menonjolkan biaya kepimilikan adalah Suzuki XL7.

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Di samping memiliki kabin yang lapang, SUV tujuh penumpang itu menawarkan perawatan yang rendah.

Suzuki memberikan bebas biaya jasa servis kepada pelanggan yang baru sama menerima unit XL7.

Selain itu, suku cadang hingga cairan perawatan 2,5 tahun atau hingga 50.000 kilometer secara gratis mana yang tercapai lebih dahulu.

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Program ini membuat pengguna tak perlu mengeluarkan biaya servis rutin di tahun-tahun pertama penggunaan.

Untuk varian transmisi otomatis (AT), seluruh servis berkala dari 1.000 hingga 30.000 kilometer dapat dinikmati tanpa biaya.

Di samping memiliki kabin yang lapang, Suzuki XL7 menawarkan biaya kepemilikan (cost of ownership) yang rendah.

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