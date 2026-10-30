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Tak Hanya Layar Besar, Samsung Galaxy Z Fold8 Dibekali Fitur Pendukung Produktivitas

Tak Hanya Layar Besar, Samsung Galaxy Z Fold8 Dibekali Fitur Pendukung Produktivitas
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Samsung Galaxy Z Fold8 memiliki fitur Multi-Window yang memungkinkan pengguna menjalankan hingga tiga aplikasi sekaligus. Foto: Samsung

jpnn.com, JAKARTA - Smartphone foldable atau ponsel lipat semakin menarik perhatian konsumen berkat desain inovatif dan layar yang lebih luas.

Teknologi itu memberikan pengalaman penggunaan yang berbeda dibandingkan smartphone konvensional, terutama dalam menjalankan berbagai aktivitas secara bersamaan.

Memiliki layar yang lebih besar, pengguna dapat membuka beberapa aplikasi sekaligus, membaca dokumen, melakukan panggilan video, hingga menikmati konten digital dengan tampilan yang lebih nyaman.

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Menjawab kebutuhan tersebut, Samsung menghadirkan Galaxy Z Fold8 dengan kombinasi hardware dan software.

Perangkat itu membawa pengalaman delapan generasi pengembangan foldable Samsung, termasuk penggunaan Flex Titanium, lebih dari 100 reliability validation tests, dukungan physical SIM dan eSIM, serta Galaxy AI yang dioptimalkan untuk form factor foldable.

Lantas, apa saja yang membuat aspek-aspek tersebut relevan untuk pengguna yang ingin mengandalkan satu smartphone untuk berbagai aktivitas?

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1. Bukan Cuma Soal Layar, Engineering Juga Perlu Diperhatikan

Smartphone foldable punya karakteristik berbeda dari HP konvensional. Selain layar yang dapat dilipat, perangkat ini memiliki mekanisme engsel dan struktur yang perlu diperhitungkan dalam proses pengembangannya.

Oleh karena itu, selain melihat desain dan spesifikasi, calon pengguna juga bisa mempertimbangkan bagaimana produsen mengembangkan dan memvalidasi keandalan perangkat.

Samsung menghadirkan Galaxy Z Fold8 dengan kombinasi hardware dan software yang bisa mendukung penggunanya untuk berkerja.

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