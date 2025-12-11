Tak Hanya Logistik, PSI Padang Sediakan Potong Rambut Gratis bagi Penyintas Banjir

jpnn.com, PADANG - Di tengah masa pemulihan pascabencana di Kota Padang, Posko PSI di Belimbing terus menjadi salah satu pusat bantuan yang paling aktif dan dipercaya warga.

Berbagai layanan, mulai dari kebutuhan dasar hingga dukungan psikososial, masih berjalan sejak hari pertama bencana terjadi.

Penanggung Jawab Posko PSI Belimbing, Feri Mukli menjelaskan, distribusi kebutuhan utama bagi warga tetap berlanjut.

Selain memenuhi kebutuhan air, Posko PSI juga menghadirkan layanan unik yang diminati warga, seperti pangkas rambut gratis. Dia menyebut program ini menjadi favorit berbagai usia.

“Pangkas rambut keliling, tetep berjalan hingga saat ini. Pangkas rambut gratis menjadi program yang banyak peminatnya dari anak-anak hingga orang tua. Yang jelas mereka menjadi lebih rapi dan tentunya terlihat lebih segar kembali,” katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (11/12).

Menurut Feri, kepercayaan masyarakat terhadap Posko PSI semakin tinggi. Bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan.

“Posko masih menerima donasi dari masyarakat umum dan instansi pemerintah dari kementerian dan perantau. Syukur alhamdulillah posko utama dan dapur umum PSI menjadi tempat yang dipercaya sebagai penyalur donasi,” katanya.

Tidak hanya fokus pada warga yang berada di posko utama, tim PSI juga menyalurkan bantuan ke posko lain, termasuk dua posko baru di kawasan Pasar Lalang—wilayah yang kini masuk kategori rawan longsor.