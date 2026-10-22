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Tak Hanya Mobil Listrik, Periklindo Minta Insentif Diperluas ke Kendaraan Komersial

Tak Hanya Mobil Listrik, Periklindo Minta Insentif Diperluas ke Kendaraan Komersial
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Periklindo meminta pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik tidak hanya untuk mobil dan motor, tetapi juga kendaraan komersial seperti bus hingga truk logistik. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meminta pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik tidak hanya untuk mobil dan motor, tetapi juga kendaraan komersial seperti bus hingga truk logistik.

Perluasan insentif itu dinilai sangat efektif karena bisa mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi sekaligus menekan biaya opersional hingga menekan emisi karbon.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Periklindo Moeldoko pada saat press conference pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

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Dia melihat pemerintah saat ini hanya berfokus memberikan stimulus untuk mobil penumpang, sedangkan kendaraan komersial masih belum diperhatikan.

Oleh karena itu, Moeldoko terus mendorong agar kendaraan komersial bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Sebab, bus memiliki potensi untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

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"Pemerintah selama ini hanya memberikan insentif untuk passenger (mobil penumpang, red). Belum memikirkan di sektor komersial. Ini yang perlu kami dorong. Pemerintah harus konsen untuk memberikan insentif di sektor kendaraan listrik komersial," tegas Moeldoko.

Dia menambahkan perluasan subsidi itu penting untuk mendorong pengusaha transportasi tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik.

Periklindo meminta pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik tidak hanya untuk mobil dan motor, tetapi juga kendaraan komersial

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