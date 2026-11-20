jpnn.com, TANGERANG - PT Jetour Sales Indonesia menghadirkan berbagai penawaran spesial dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pameran yang berlangsung selama 10 hari itu, Jetour menawarkan pocer charging sebesar 1.000 KWh hingga diskon kaca film.

Vice President PT JETOUR Sales Indonesia Michael Budihardja mengatakan penawaran itu sebagai bentuk apresiasi Jetour terhadap kepercayaan konsumen selama kiprahnya di Indonesia.

"Penawaran itu juga sekaligus merayakan satu tahun kehadiran T2 di tanah air," kata Michael saat ditemui di ICE BSD, Jumat (20/11).

Penawaran itu berlaku bagi konsumen yang melakukan pembelian Jetour T1 i-DM dan T2 i-DM selama GAW 2026.

Konsumen akan mendapatkan voucher charging sebesar 1.000 kWh atau special discount Paint Protection Film (PPF) senilai Rp 13 juta sebagai perlindungan tambahan untuk menjaga tampilan eksterior kendaraan.

Khusus konsumen yang melakukan pembelian Jetour T2 TGDI, tersedia subsidi trade-in sebesar Rp10 juta serta lucky dip dengan total hingga ratusan juta rupiah selama GAW Jakarta 2026.

Secara global, pabrikan mobil asal Tiongkok itu menunjukkan perkembangan yang kuat selama delapan tahun terakhir, dengan kehadiran di lebih dari 100 negara dan wilayah.