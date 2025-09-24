Tak Hanya Pameran & Forum K3, Safe Work Indonesia Juga Hadirkan Berbagai Solusi

jpnn.com, JAKARTA - Safe Work Indonesia menghadirkan berbagai solusi, produk, dan teknologi terkini di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang digelar pada 24–26 September 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Memasuki edisi keduanya sebagai satusatunya pameran di Indonesia yang berfokus pada K3 lintas sektor industri, Safe Work Indonesia terus mendapat sambutan luar biasa dari kalangan profesional, pemangku kebijakan hingga pelaku usaha.

Pada tahun ini, Safe Work Indonesia 2025 juga menjadi tuan rumah Indonesia Occupational Safety and Health Forum (Indonesia OSH Forum) yang bekerja sama dengan Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO).

Forum ini mengusung tema “Penguatan Upaya Menurunkan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, Peningkatan Produktivitas dan Keberlangsungan Usaha dalam Konteks Perubahan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja”.

Forum ini akan menghadirkan diskusi panel bersama pengambil kebijakan, pakar, dan praktisi K3 dari berbagai sektor, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, BNSP, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, INOSHPRO juga menghadirkan Klinik Konsultasi K3 gratis yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk mendapatkan masukan langsung dari pakar profesional.

“Safe Work Indonesia tidak hanya bertujuan memperkenalkan produk dan teknologi terbaru, tetapi juga menjadi wadah berkumpulnya pelaku industri, pemangku kebijakan, pengguna, dan akademisi K3 di Indonesia. Melalui pameran dan forum ini, kami berharap tumbuh kesadaran akan pentingnya penerapan K3 sebagai budaya kerja, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Ferdian Lo, Project Director Safe Work Indonesia 2025.

Selain itu, beragam produk dan brand global dari 7 negara turut berpartisipasi, termasuk dari Indonesia, China, Singapura, Malaysia, Jepang, Inggris, dan Irlandia, yang mencerminkan besarnya perhatian dunia terhadap penerapan K3 di Indonesia.