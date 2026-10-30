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Tak Hanya Razia, Kapolda Sumsel Siapkan Cara Baru Berantas Narkoba di Lorong Manggar

Tak Hanya Razia, Kapolda Sumsel Siapkan Cara Baru Berantas Narkoba di Lorong Manggar
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Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana saat diwawancarai di Masjid Lawang Kidul Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemberantasan peredaran narkoba di Lorong Manggar Palembang tidak cukup hanya dilakukan melalui razia dan penindakan hukum.

Polda Sumsel kini menyiapkan langkah penanganan jangka panjang dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat.

Upaya itu untuk mengubah wajah kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik peredaran narkoba.

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Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana mengatakan penanganan Lorong Manggar membutuhkan pendekatan berbeda, agar peredaran narkoba tidak kembali muncul setelah dilakukan penindakan.

Menurutnya, selama ini aktivitas narkoba di kawasan tersebut memang bisa dihentikan sementara setelah aparat melakukan penegakan hukum.

Namun, dalam kurun waktu sekitar dua bulan, aktivitas serupa kembali terjadi.

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"Lorong Manggar sudah bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah dalam pemberantasan narkoba. Karena itu, diperlukan program berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga pembenahan lingkungan," ujar Rony di Palembang, Jumat (30/10).

Polda Sumsel berencana menggandeng Pemkot Palembang, alim ulama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda untuk melakukan penataan kawasan tersebut.

Kapolda Sumsel tak hanya mengandalkan razia untuk berantas narkoba di Lorong Manggar. Strategi baru disiapkan melalui kolaborasi dengan Pemkot dan masyarakat.

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