Tak Hanya Ruang Kelas, Prinsip 70:20:10 Jadi Kunci Sukses Karyawan Masa Kini
Oleh: Muhammad Dafa Putera Mardiyanto
jpnn.com - Di tengah tren sertifikasi online, webinar, dan pelatihan kompetensi yang masif, banyak perusahaan masih menganggap pengembangan karyawan identik dengan ruang kelas.
Padahal, realitas dunia kerja modern menunjukkan sesuatu yang berbeda: sebagian besar kemampuan profesional justru berkembang melalui pengalaman langsung di lapangan, interaksi sosial, dan tantangan kerja sehari-hari.
Konsep ini dikenal melalui prinsip 70:20:10, sebuah model pengembangan karyawan yang pertama kali dipopulerkan oleh peneliti dari Center for Creative Leadership, yaitu Morgan McCall, Robert Eichinger, dan Michael Lombardo.
Model ini menyebutkan bahwa sekitar 70 persen pembelajaran berasal dari pengalaman kerja langsung (experiential learning), 20% dari interaksi sosial seperti mentoring dan feedback, dan hanya 10% dari pelatihan formal seperti kelas, seminar, atau kursus (Coleman, 2026).
Fenomena ini makin relevan di era kerja yang bergerak cepat. Perusahaan tidak lagi hanya membutuhkan karyawan yang memiliki sertifikat, tetapi individu yang mampu beradaptasi, menyelesaikan masalah nyata, dan belajar secara mandiri di tengah perubahan.
Masalahnya: Banyak Perusahaan Masih Terjebak di “10%” Tidak sedikit organisasi yang masih mengalokasikan sebagian besar anggaran pengembanganSDM pada pelatihan formal. Webinar rutin, workshop internal, hingga kelas sertifikasi dianggap sebagai solusi utama untuk meningkatkan kompetensi karyawan.
Padahal, penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran formal hanyalah sebagian kecil dari proses pengembangan profesional.
Model 70:20:10 menegaskan pelatihan formal penting sebagai fondasi, tetapi tidak cukup jika tidak disertai praktik nyata dan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran sehari-hari (Gerpe, 2026; Harding 2021).
Di tengah tren sertifikasi online, webinar, dan pelatihan kompetensi yang masif, banyak perusahaan masih menganggap pengembangan karyawan identik dengan ruang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadirkan Analitik Realtime Berteknologi AI, Haluancorp Luncurkan robustapp
- Dorong Digitalisasi Transaksi di Tingkat Agen, Lion Parcel dan AstraPay Catat Kenaikan Pendapatan Mitra
- Telkom Catat Total Shareholder Return 35,7 Persen di Tengah Transformasi TLKM 30
- Bawa Teknologi Indonesia ke AS, Aether AI Bermitra dengan Crawford Software
- Wamenaker Afriansyah Tegaskan Kompetensi SDM Kunci Utama Hadapi Digitalisasi Global
- Cold Chain Expo 2026: Sanwoo Bawa Freezer, Chiller, dan Gas Rice Steamer Tahan Banting