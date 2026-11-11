Tak Hanya Saat Sakit, Perawatan Gigi Kini Jadi Bagian Gaya Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia menunjukkan pola kebutuhan perawatan gigi yang beragam berdasarkan kelompok usia dan wilayah.

Perawatan estetika mendominasi kebutuhan pasien dewasa usia produktif sementara kunjungan preventif menunjukkan perbedaan aktivitas antar kelompok usia dan wilayah.

Analisis kunjungan pasien selama 2025 hingga 2026 dari lebih dari 65 klinik Audy Dental mengungkap gambaran tersebut.

Audy Dental sebagai jaringan klinik gigi spesialis terbesar di Indonesia mengusung konsep One Stop Dental Care Solution yang mengintegrasikan berbagai layanan di Jawa dan Bali.

Perawatan Gigi Kini Menjadi Lifestyle dan Wellness

Perawatan gigi kini tidak hanya menangani masalah gigi yang muncul.

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Sejumlah jenis perawatan telah menjadi bagian dari gaya hidup dan wellness mulai dari tindakan preventif seperti scaling untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi hingga perawatan estetika untuk memperbaiki tampilan dan susunan gigi.

Analisis data pasien Audy Dental di wilayah Jawa dan Bali menempatkan pasien usia produktif 25-59 tahun menjadikan perawatan preventif seperti pembersihan karang gigi atau scaling sebagai prioritas utama.