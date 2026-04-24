Tak Hanya Teknologi dan Keandalan, Wuling Eksion Juga Dilindungi Rasa Tenang
jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors menaruh perhatian besar pada urusan purnajual dalam peluncuran SUV elektrifikasi terbarunya, Eksion.
Wuling menegaskan bahwa pengalaman kepemilikan tidak berhenti saat kendaraan dibeli, melainkan berlanjut melalui layanan yang menyeluruh.
Aftersales Director Wuling Motors, Maulana Hakim, menyebut layanan purnajual dirancang untuk memberi rasa tenang bagi konsumen.
Mulai dari garansi hingga bantuan darurat, seluruhnya disiapkan agar pengguna tidak direpotkan selama masa kepemilikan.
Perlindungan yang ditawarkan terbilang panjang. Wuling memberikan garansi umum selama 6 tahun atau 150.000 kilometer.
Pada Eksion varian plug-in hybrid (PHEV), ada tambahan garansi mesin hingga 8 tahun dengan batas jarak tempuh yang sama.
Sementara itu, baik versi listrik murni (EV) maupun PHEV mendapatkan garansi baterai 12V selama 1 tahun atau 20.000 kilometer.
Yang menarik, Wuling juga menyematkan skema lifetime warranty untuk komponen inti.
