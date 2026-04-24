menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Tak Hanya Teknologi dan Keandalan, Wuling Eksion Juga Dilindungi Rasa Tenang

Tak Hanya Teknologi dan Keandalan, Wuling Eksion Juga Dilindungi Rasa Tenang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wuling Eksion varian EV. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors menaruh perhatian besar pada urusan purnajual dalam peluncuran SUV elektrifikasi terbarunya, Eksion.

Wuling menegaskan bahwa pengalaman kepemilikan tidak berhenti saat kendaraan dibeli, melainkan berlanjut melalui layanan yang menyeluruh.

Aftersales Director Wuling Motors, Maulana Hakim, menyebut layanan purnajual dirancang untuk memberi rasa tenang bagi konsumen.

Baca Juga:

Mulai dari garansi hingga bantuan darurat, seluruhnya disiapkan agar pengguna tidak direpotkan selama masa kepemilikan.

Perlindungan yang ditawarkan terbilang panjang. Wuling memberikan garansi umum selama 6 tahun atau 150.000 kilometer.

Pada Eksion varian plug-in hybrid (PHEV), ada tambahan garansi mesin hingga 8 tahun dengan batas jarak tempuh yang sama.

Baca Juga:

Sementara itu, baik versi listrik murni (EV) maupun PHEV mendapatkan garansi baterai 12V selama 1 tahun atau 20.000 kilometer.

Yang menarik, Wuling juga menyematkan skema lifetime warranty untuk komponen inti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
