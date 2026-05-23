Tak Hanya Warga, Wako Agung Ikut Merugi Gegara Listrik Padam, Puluhan Ikan Koi Mati
jpnn.com, PEKANBARU - Pemadaman listrik serentak di Pekanbaru tak hanya membuat masyarakat merugi.
Bahkan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga ikut merasakan dampak langsung dari pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, termasuk Kota Pekanbaru, sejak Jumat (22/5).
Akibat listrik yang padam berjam-jam, sebanyak 29 ekor ikan koi peliharaan milik Agung Nugroho dilaporkan mati.
Peristiwa itu baru diketahui pada Sabtu (23/5) pagi setelah sistem pendukung kolam tidak berfungsi selama pemadaman berlangsung.
“Tadi pagi baru tahu. Memang mati lampu tadi malam menyisakan dampak negatif,” kata Agung Nugroho.
Menurut Agung, rumahnya tidak dilengkapi generator set (genset) sehingga saat listrik padam, sirkulasi udara dan sistem pendukung di kolam ikan otomatis berhenti beroperasi.
Kondisi tersebut diduga menyebabkan ikan-ikan koi kekurangan oksigen hingga mati.
“Tidak ada genset di rumah, jadi sistem kolam ikut mati saat listrik padam,” ujarnya.
Akibat listrik padam berjam-jam, sebanyak 29 ekor ikan koi peliharaan milik Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dilaporkan mat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Yulisman DPR Soroti Kasus Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah Sumatra
- Mati Listrik Massal di Sumatra, Pemerintah Merespons Begini
- PLN Sebut Mati Listrik di Sumatra Gara-Gara Cuaca, Astaga
- Kenapa di Sumatra Mati Listrik? PLN Pasti Lebih Tahu
- Listrik Mati Total, Pekanbaru Gelap Gulita
- Wako Pekanbaru Agung Peringatkan Camat Soal Kebersihan Wilayah, Siapkan Sanksi Tegas