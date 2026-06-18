Tak Harus Pakai Gadget, Berpikir Komputasional di PAUD Latih Anak Logis & Kreatif

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan keterampilan berpikir anak sejak jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dinilai semakin penting di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kemampuan berpikir komputasional atau computational thinking disebut dapat menjadi fondasi bagi anak PAUD untuk berpikir logis, kreatif, terstruktur, dan mampu memecahkan masalah sejak dini.

Akademisi Universitas Panca Sakti Bekasi dan sekaligus dosen PAUD, Irma Yuliantina, mengatakan berpikir komputasional tidak berarti mengenalkan anak pada gawai atau menjadikan mereka programmer sejak usia dini.

“Berpikir komputasional justru membentuk generasi yang mampu berpikir logis, kreatif, dan memecahkan masalah secara efisien melalui permainan,” kata Irma dalam forum diskusi publik besutan Forum Kebijakan Publik Indonesia (FKPI) di Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Irma, hasil penelitian yang dilakukan selama tiga tahun di 36 PAUD mitra Djarum Foundation di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa keterampilan berpikir komputasional dapat diintegrasikan dengan kurikulum nasional, termasuk Kurikulum Merdeka.

Ia menjelaskan, penerapan berpikir komputasional di PAUD dapat dilakukan melalui kegiatan bermain yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak memahami pola, menyusun langkah, dan mencari solusi atas masalah sederhana.

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Irma menilai kemampuan tersebut penting sebagai dasar penguatan kompetensi kognitif anak. Fondasi berpikir ini dapat mendukung kemampuan lain seperti literasi baca, matematika, dan sains pada jenjang pendidikan berikutnya.

“Implementasi kemampuan berpikir komputasional membutuhkan kapasitas guru yang mumpuni dalam memahami konsep ini,” ujarnya.