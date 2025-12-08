Tak Ingin Pulang: Kisah Isa Warps yang Membalikkan Semangat Timnas Putri Indonesia

jpnn.com - Timnas putri Indonesia mencatat kemenangan penting atas Singapura pada matchday kedua Grup A SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola.

Pertandingan Indonesia vs Singapura di Stadion Chonburi, Minggu (7/12/2025), berakhir dengan skor 3-1.

Pada laga ini, Singapura sempat memimpin 1-0 berkat gol Nur Farhanah pada menit ke-22.

Baca Juga: Isa Warps dan Ole Romeny Punya Kemiripan

Garuda Pertiwi bangkit di babak kedua lewat aksi Isa Warps (31'), Claudia Scheunemann (62') dan Aulia Al Mabruroh (90+5').

Gol Isa Warps Jadi Titik Balik

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Namun, di balik performa meyakinkan tersebut, Isa mengakui bahwa dirinya sempat dilanda rasa gelisah ketika Indonesia kebobolan terlebih dahulu.

"Awalnya sempat takut karena Singapura sudah mencetak gol. Saat itu, saya merasa harus memberikan semuanya."

"Saya benar-benar takut kalah dan belum ingin pulang," ucap Isa.