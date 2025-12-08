menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Tak Ingin Pulang: Kisah Isa Warps yang Membalikkan Semangat Timnas Putri Indonesia

Tak Ingin Pulang: Kisah Isa Warps yang Membalikkan Semangat Timnas Putri Indonesia

Tak Ingin Pulang: Kisah Isa Warps yang Membalikkan Semangat Timnas Putri Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Isa Warps (depan) melakukan selebrasi seusai membobol gawang Singapura. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas putri Indonesia mencatat kemenangan penting atas Singapura pada matchday kedua Grup A SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola.

Pertandingan Indonesia vs Singapura di Stadion Chonburi, Minggu (7/12/2025), berakhir dengan skor 3-1.

Pada laga ini, Singapura sempat memimpin 1-0 berkat gol Nur Farhanah pada menit ke-22.

Baca Juga:

Garuda Pertiwi bangkit di babak kedua lewat aksi Isa Warps (31'), Claudia Scheunemann (62') dan Aulia Al Mabruroh (90+5').

Gol Isa Warps Jadi Titik Balik

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Namun, di balik performa meyakinkan tersebut, Isa mengakui bahwa dirinya sempat dilanda rasa gelisah ketika Indonesia kebobolan terlebih dahulu.

Baca Juga:

"Awalnya sempat takut karena Singapura sudah mencetak gol. Saat itu, saya merasa harus memberikan semuanya."

"Saya benar-benar takut kalah dan belum ingin pulang," ucap Isa.

Timnas putri Indonesia bangkit dan menang 3-1 atas Singapura. Kisah Isa Warps, rasa takut, dan gol yang membalikkan nasib di Chonburi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI