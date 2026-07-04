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Tak Ingin Tergesa-gesa, Ronaldo Putuskan Masa Depan di Timnas Portugal Seusai Piala Dunia 2026

Tak Ingin Tergesa-gesa, Ronaldo Putuskan Masa Depan di Timnas Portugal Seusai Piala Dunia 2026
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Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Troy Taormina.

jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan soal masa depannya di Tim Nasional Portugal.

Kapten Timnas Portugal itu mengaku akan menentukan kelanjutan masa depannya setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi Piala Dunia 2026.

"Masa depan tidak penting saat ini. Saya akan membicarakannya. Saya akan punya waktu, setelah kami menang atau kalah, untuk berbicara dengan keluarga saya, dan kemudian membuat keputusan seperti yang biasa saya lakukan," kata Ronaldo dikutip dari ESPN di Jakarta, Sabtu.

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Pemain Al Nassr berusia 41 tahun itu menyatakan dirinya tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan lebih memilih fokus untuk menikmati momentum turnamen saat ini.

Ronaldo menyampaikan pernyataan itu seusai membantu Selecao das Quinas melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 lewat kemenangan tipis 2-1 atas Kroasia di Toronto, Kanada, Jumat (3/7) WIB.

Dalam laga tersebut, Ronaldo mencetak gol penyeimbang kedudukan melalui titik penalti, sebelum akhirnya digantikan pada menit ke-81.

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"Sepak bola seperti ini. Untuk memenangi kompetisi sebesar ini, kami harus belajar menderita. Itu adalah pertandingan yang sangat menarik bagi para penggemar," kata Ronaldo yang memiliki 146 gol internasional itu.

Sementara itu, penyerang AC Milan Goncalo Ramos yang menjadi pahlawan penentu kemenangan Portugal mengaku sudah optimistis akan memberikan kontribusi besar sejak sebelum memasuki lapangan.

Cristiano Ronaldo tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan soal masa depannya di Tim Nasional Portugal. Dia akan memutuskan seusai Piala Dunia 2026.

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