Tak Kenal Lelah, Tak Tergantikan, Eliano Reijnders Jadi Nafas Baru Persib Bandung
jpnn.com - Performa impresif Persib Bandung dalam beberapa pertandingan terakhir tak terlepas dari salah satu sosok yang mencuri perhatian, Eliano Reijnders.
Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu perlahan menjelma menjadi bagian penting dalam strategi Bojan Hodak.
Performa Gemilang Eliano Reijnders
Sejauh ini, Eliano telah memainkan enam pertandingan bersama Persib Bandung, dengan lima di antaranya sebagai starter.
Hasilnya, pemain berusia 22 tahun itu turut membantu Persib mencatat lima kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tak terkejut dengan penampilan impresif Eliano Reijnders.
Hodak menyebut adik kandung Tijjani Reijnders itu sebagai pemain dengan kemampuan adaptasi luar biasa.
"Dia bisa bermain di mana saja dan selalu tampil bagus. Eliano pemain top," ucap juru taktik asal Kroasia itu.
Fleksibilitas dan Mobilitas Luar Biasa
Hodak menilai keunggulan utama Eliano bukan hanya pada teknik dan kecerdasan bermain, tetapi juga mobilitasnya yang luar biasa.
Performa impresif Persib Bandung dalam beberapa pertandingan terakhir tak terlepas dari salah satu sosok yang mencuri perhatian, Eliano Reijnders.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Borneo FC Vs Dewa United: Pemimpin Klasemen Vs Tim Bertabur Bintang
- Tanpa Rasa Takut, Barros Tegaskan Misi Besar Persib Bandung di Markas Selangor FC
- Thom Haye Beri Sinyal Bahaya ke Selangor FC, Persib Bandung Sedang Tak Terbendung
- Borneo FC Vs Dewa United: Datanglah Karena Cinta, Bukan Hiburan
- Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemen
- Malut United Moncer Gegara Eks Pemain Persib Bandung, Hendri Susilo Bilang Begini