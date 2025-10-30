Tak Lagi Andalkan Insting, PBSI Siapkan Revolusi Pembinaan Berbasis Data

jpnn.com - PBSI menapaki babak baru dalam upaya memperkuat tata kelola olahraga bulu tangkis Indonesia.

Ketua Umum PBSI Fadil Imran menegaskan komitmen organisasi untuk bertransformasi menuju sistem pembinaan yang lebih profesional, terukur, dan berbasis data.

Hal itu diungkapkan ketika rapat evaluasi kinerja di Pelatnas Cipayung, Rabu (29/10/2025).

Transformasi PBSI Menuju Sistem Pembinaan Bulu Tangkis yang Lebih Profesional

Transformasi besar tengah digerakkan di tubuh PBSI. Di bawah kepemimpinan Fadil Imran, organisasi bulu tangkis nasional itu mulai merombak sistem pembinaan dan tata kelola.

Fadil Imran menegaskan saatnya pembinaan bulu tangkis Indonesia tak lagi berjalan dengan cara lama, melainkan berbasis data dan sistem profesional agar bisa terus menghasilkan bintang baru.

"Kami ingin membangun sistem juara yang berkelanjutan. Karena itu, seluruh keputusan dan arah pembinaan harus berbasis data," ucap Fadil.

Penguatan Kolaborasi Antarbidang

Transformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga mencakup sinergi lintas bidang di dalam organisasi.

PBSI berupaya membangun ekosistem pembinaan yang terintegrasi, melibatkan dokter gizi, fisioterapis, pelatih fisik, hingga tim analisis performa atlet.