Tak Lagi dengan Pilot, Dewi Perssik Ungkap Sosok Pria yang Sedang Dekat Dengannya

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang pilot.

Namun kini, hubungan asmara tersebut ternyata sudah kandas.

Dewi Perssik menegaskan dirinya sudah tak lagi menjalin hubungan asmara dengan seorang pilot.

"Ya pasti bukan pilot ya, bukan ya," ujar Dewi Perssik di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Kini, pelantun Hikayat Cintaku itu dikabarkan sedang menjalin hubungan dekat dengan pria berlatar belakang militer.

Tak membantah, Dewi Perssik justru menjawab pertanyaan perihal kebenaran kabar tersebut dengan tawa dan candaan.

"Ah iya sayangku, ya Allah. Ini dia nih gara-gara dia nih. Makanya kan yang hijau katanya. Kamu menyehatkan badan," tuturnya.

Pedangdut 40 tahun itu pun tampak masih malu-malu berbicara lebih jauh mengenai sosok pria tersebut.