Tak Lagi dengan Pilot, Dewi Perssik Ungkap Sosok Pria yang Sedang Dekat Dengannya
jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang pilot.
Namun kini, hubungan asmara tersebut ternyata sudah kandas.
Dewi Perssik menegaskan dirinya sudah tak lagi menjalin hubungan asmara dengan seorang pilot.
"Ya pasti bukan pilot ya, bukan ya," ujar Dewi Perssik di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.
Kini, pelantun Hikayat Cintaku itu dikabarkan sedang menjalin hubungan dekat dengan pria berlatar belakang militer.
Tak membantah, Dewi Perssik justru menjawab pertanyaan perihal kebenaran kabar tersebut dengan tawa dan candaan.
"Ah iya sayangku, ya Allah. Ini dia nih gara-gara dia nih. Makanya kan yang hijau katanya. Kamu menyehatkan badan," tuturnya.
Pedangdut 40 tahun itu pun tampak masih malu-malu berbicara lebih jauh mengenai sosok pria tersebut.
Dewi Perssik menegaskan dirinya sudah tak lagi menjalin hubungan asmara dengan seorang pilot.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aldi Taher Menganggap Dewi Perssik Sebagai Guru, Ini Alasannya
- Soal Ini, Aldi Taher Beri Pujian untuk Dewi Perssik
- Jadi Juri Dangdut Academy 7, Dewi Perssik Ingatkan Ini Pada Calon Pedangdut
- Dewi Perssik Kenang Momen Awal Meniti Karier sebagai Pedangdut
- Meski Siap Buka Hati, Dewi Perssik Ogah Buru-Buru Soal Pasangan
- Viral Gegara Lagu Pica-Pica, Dewi Perssik Bersyukur Walau Dapat Hujatan