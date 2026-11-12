menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Inggris » Tak Lagi di Manchester United, Michael Carrick Kini Berpeluang Sambangi Indonesia

Tak Lagi di Manchester United, Michael Carrick Kini Berpeluang Sambangi Indonesia

Tak Lagi di Manchester United, Michael Carrick Kini Berpeluang Sambangi Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Michael Carrick saat melatih Manchester United pada musim 2026/27. Foto: X/@ManUtd

jpnn.com - Michael Carrick berpeluang datang ke Jakarta dalam rangkaian acara OGFC Unite 2027 setelah tidak lagi menangani Manchester United.

Pria kelahiran 28 Juli 1981 itu dipastikan berpisah dengan Setan Merah setelah tim mengawali musim dengan rentetan hasil mengecewakan.

Performa Bruno Fernandes dan kolega memang belum memuaskan. Manchester United hanya mampu meraih tiga kemenangan dalam 15 pertandingan pertama musim ini.

Baca Juga:

Sejak Kamis (12/11), mantan gelandang yang telah mencatat 34 penampilan bersama Timnas Inggris itu pun berstatus tanpa klub.

Situasi tersebut membuka peluang bagi Carrick untuk hadir di Jakarta dalam acara OGFC Unite 2027.

Event tersebut rencananya digelar pada 24 April 2027 sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-500 DKI Jakarta.

Baca Juga:

Dalam agenda tersebut, Carrick bersama sejumlah mantan pemain Manchester United dari era 2008 hingga 2011 dijadwalkan menghadapi para legenda Persija Jakarta.

Tidak hanya menggelar pertandingan persahabatan, rangkaian acara tersebut juga akan diisi dengan perjalanan para mantan pemain Manchester United ke Labuan Bajo.

Michael Carrick berpeluang datang ke Jakarta dalam rangkaian OGFC Unite 2027 setelah tidak lagi menjadi pelatih Manchester United

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI