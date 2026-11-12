Tak Lagi di Manchester United, Michael Carrick Kini Berpeluang Sambangi Indonesia

jpnn.com - Michael Carrick berpeluang datang ke Jakarta dalam rangkaian acara OGFC Unite 2027 setelah tidak lagi menangani Manchester United.

Pria kelahiran 28 Juli 1981 itu dipastikan berpisah dengan Setan Merah setelah tim mengawali musim dengan rentetan hasil mengecewakan.

Performa Bruno Fernandes dan kolega memang belum memuaskan. Manchester United hanya mampu meraih tiga kemenangan dalam 15 pertandingan pertama musim ini.

Sejak Kamis (12/11), mantan gelandang yang telah mencatat 34 penampilan bersama Timnas Inggris itu pun berstatus tanpa klub.

Situasi tersebut membuka peluang bagi Carrick untuk hadir di Jakarta dalam acara OGFC Unite 2027.

Event tersebut rencananya digelar pada 24 April 2027 sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-500 DKI Jakarta.

Dalam agenda tersebut, Carrick bersama sejumlah mantan pemain Manchester United dari era 2008 hingga 2011 dijadwalkan menghadapi para legenda Persija Jakarta.

Tidak hanya menggelar pertandingan persahabatan, rangkaian acara tersebut juga akan diisi dengan perjalanan para mantan pemain Manchester United ke Labuan Bajo.