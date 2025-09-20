Tak Lagi Jabat PCO, Hasan Nasbi Ditunjuk Jadi Dewan Komisaris Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Eks Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.

Nama beserta profil Hasan Nasbi sudah tercantum dalam situs wes resmi miliki PT Pertamina.

Dia ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham PT Pertamina (Persero) Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan Nomor SK.055/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero)

Penunjukan itu disebut tertuang dalam keputusan pemegang saham perusahaan pada 11 September 2025 lalu.

Adapun, Hasan Nasbi sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala PCO setelah menjabat kuran lebih 10 bulan.

Posisi Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo. PCO pun kemudian berubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Sebelum menjadi Kepala PCO, Hasan Nasbi adalah seorang konsultan politik Indonesia.

Pada saat Pilpres 2024, Hasan menjadi salah satu juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.(mcr4/jpnn)