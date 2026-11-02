Tak Lagi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia, David Singleton Sampaikan Pesan Menyentuh
jpnn.com - Sebuah pesan penuh makna disampaikan David Singleton setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas basket putra Indonesia.
Melalui media sosial pribadinya, pelatih asal Amerika Serikat itu menyampaikan terima kasih kepada Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk menangani tim nasional.
David Singleton mengaku telah menjalankan kesempatan tersebut dengan sepenuh hati.
Selama menjadi pelatih Timnas basket putra Indonesia, hal paling berharga baginya bukan sekadar pengalaman mewakili Indonesia, melainkan hubungan yang terjalin dengan para pemain yang pernah dilatihnya.
"Para pemain yang tidak hanya saya latih, tetapi juga saya kenal sebagai pribadi ialah bagian yang paling berharga," tulis Dave melalui media sosial pribadinya.
Mantan pelatih Saigon Heat itu juga mengungkapkan rasa syukur kepada orang-orang yang selama ini terus memberikan dukungan kepadanya.
Dalam pesannya, Dave turut membagikan refleksi tentang kehidupan.
Menurut Singleton, ada sejumlah hal yang dapat dikendalikan manusia, tetapi sebagian besar lainnya berada di luar kendali.
Sebuah pesan penuh makna disampaikan David Singleton seusai tidak lagi menjadi pelatih Timnas basket putra Indonesia
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