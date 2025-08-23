Tak Lagi Muda, Rossa Rutin Cek Kesehatan Setiap Ulang Tahun Sebagai Hadiah Spesial
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rossa memiliki cara tersendiri untuk memastikan kesehatannya tetap terjaga.
Rossa mengaku secara teratur menjalani pemeriksaan kesehatan setiap enam bulan dan setahun sekali sebagai langkah pencegahan.
Dia menyatakan perhatian terhadap kesehatan mulai meningkat setelah dirinya mulai memasuki usia 35 tahun.
Hal tersebut dilakukan karena dirinya menyadari kesehatan cenderung menurun seiring bertambahnya usia.
Melalui pemeriksaan rutin, Rossa menilai dapat mendeteksi potensi penyakit yang mungkin ada dalam tubuhnya, sehingga dapat segera ditangani.
"Aku dari dulu sudah terbiasa melakukan general check up, minimal setahun sekali. Enam bulan sekali cek yang ringan-ringan, kayak cek gula darah, kolesterol, tensi," kata Rossa di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Biasanya, Rossa melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap setiap perayaan hari ulang tahun, sebagai bentuk hadiah kepada diri sendiri.
Menurut Rossa, hal tersebut menjadi cara mudah agar dirinya selalu ingat untuk selalu sadar akan pentingnya kesehatan.
Usia sudah lebih dari 40 tahun, Rossa rutin melakukan pemeriksaan kesehatan setiap ulang tahun sebagai hadiah spesial.
