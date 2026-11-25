jpnn.com - Persib Bandung memiliki peluang besar untuk mengunci posisi puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Menghadapi FC Seoul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026), Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah lebih dahulu memastikan tiket ke babak 16 besar.

Kepastian lolos ke fase gugur membuat Persib bisa menghadapi pertandingan ini dengan kondisi berbeda. Marc Klok dan kawan-kawan tidak lagi dibayangi tekanan untuk mengejar tiket fase gugur.

Kini, fokus mereka ialah menuntaskan persaingan Grup E dengan status juara.

Pelatih Persib Igor Tolic melihat kondisi tersebut sebagai keuntungan bagi timnya. Dia ingin para pemain tampil lebih lepas, menikmati permainan, sekaligus menunjukkan kualitas terbaik di hadapan Bobotoh.

Sebaliknya, FC Seoul datang dengan tekanan lebih besar. Wakil Korea Selatan tersebut masih harus berjuang mengamankan tiket ke babak 16 besar sehingga membutuhkan hasil positif dari pertandingan di Bandung.

"Mereka masih berjuang untuk lolos dari fase grup. Kami sudah melakukannya, jadi kami tidak memiliki tekanan apa pun di laga nanti, selain bermain sepak bola dengan baik. Lalu mari kita lihat apa yang terjadi di pertandingan nanti," kata Igor Tolic.

Meski memiliki keuntungan dari sisi psikologis, Tolic tidak menganggap FC Seoul sebagai lawan yang mudah ditaklukkan. Pelatih asal Kroasia itu menilai FC Seoul sebagai salah satu kekuatan terbaik di Grup E ketika tampil dengan komposisi pemain terbaik.