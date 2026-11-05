Tak Lupa Mantan, Makan Konate Ikut Rayakan Kesuksesan Persib, Ini Pesan Menyentuhnya

jpnn.com - Keberhasilan Persib Bandung melangkah ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 mendapat sambutan hangat dari mantan pemain yang pernah menjadi bagian penting klub.

Legenda Maung Bandung Makan Konate turut merayakan pencapaian tersebut dengan menyampaikan ucapan selamat dan doa untuk mantan timnya.

Gelandang asal Mali itu mengaku bahagia melihat Persib kembali menunjukkan tajinya di kompetisi antarklub Asia.

Meski kini memperkuat Isenmulang Kalteng FC di Super League 2026/27, Konate mengaku masih memiliki ikatan emosional dengan Pangeran Biru dan Bobotoh.

Dia berharap perjalanan Persib di kompetisi Asia tidak terhenti pada babak 16 besar. Konate juga mendoakan agar skuad Maung Bandung mampu melangkah lebih jauh sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

"Selamat untuk Persib Bandung melaju ke babak 16 besar. Saya berdoa terus melaju, terus berdoa, dan buktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung Asia. Edankeun, terus Persib, harumkan nama Indonesia. Ayo, Persib Bandung!" ujar Konate.

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Ucapan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan emosional Konate dengan Persib masih terjaga. Dia memiliki banyak kenangan bersama klub kebanggaan Jawa Barat tersebut, termasuk saat menjadi bagian dari skuad juara.

Konate merupakan salah satu pemain penting ketika Persib menjuarai Indonesia Super League (ISL) 2014. Setahun berselang, dia kembali menjadi bagian dari perjalanan Maung Bandung hingga mencapai babak 16 besar AFC Cup 2015.