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Tak Mabuk Kemenangan, Prancis Akui Paraguay Ancaman Serius

Tak Mabuk Kemenangan, Prancis Akui Paraguay Ancaman Serius
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Pelatih kepala Prancis Didier Deschamps sesuai laga semifinal EURO 2024 antara Spanyol dan Prancis di Muenchen Football Arena di Kota Muenchen, Jerman (9/7/2024. ANTARA/AFP/Tobias Schwarz/aa.

jpnn.com - Timnas Prancis melangkah mulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menghajar Swedia dengan skor telak 3-0. 

Namun, pelatih Didier Deschamps mengingatkan timnya agar tidak larut dalam euforia.

Bertanding di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) WIB, Les Bleus tampil dominan. 

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Kylian Mbappe menjadi bintang lewat dua gol pada menit ke-45 dan ke-74, sementara satu gol lainnya dicetak Bradley Barcola pada menit ke-53.

Meski puas melihat anak asuhnya melaju ke fase berikutnya, Deschamps menegaskan perjuangan Prancis sama sekali belum selesai. 

Menurutnya, timnya sedang mengemban misi besar sehingga tidak boleh kehilangan fokus hanya karena satu kemenangan.

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"Saya merasa sangat bangga. Kami sedang menjalankan misi," ujar Deschamps, dikutip dari FIFA.

Pelatih berusia 57 tahun itu mengingatkan babak gugur selalu penuh kejutan. Ia menilai banyak tim unggulan sudah merasakan betapa beratnya persaingan di fase ini.

Prancis sukses lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swedia. Pelatih Didier Deschamps mengingatkan timnya tidak terlena.

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