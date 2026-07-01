Tak Mabuk Kemenangan, Prancis Akui Paraguay Ancaman Serius
jpnn.com - Timnas Prancis melangkah mulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menghajar Swedia dengan skor telak 3-0.
Namun, pelatih Didier Deschamps mengingatkan timnya agar tidak larut dalam euforia.
Bertanding di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) WIB, Les Bleus tampil dominan.
Kylian Mbappe menjadi bintang lewat dua gol pada menit ke-45 dan ke-74, sementara satu gol lainnya dicetak Bradley Barcola pada menit ke-53.
Meski puas melihat anak asuhnya melaju ke fase berikutnya, Deschamps menegaskan perjuangan Prancis sama sekali belum selesai.
Menurutnya, timnya sedang mengemban misi besar sehingga tidak boleh kehilangan fokus hanya karena satu kemenangan.
"Saya merasa sangat bangga. Kami sedang menjalankan misi," ujar Deschamps, dikutip dari FIFA.
Pelatih berusia 57 tahun itu mengingatkan babak gugur selalu penuh kejutan. Ia menilai banyak tim unggulan sudah merasakan betapa beratnya persaingan di fase ini.
Prancis sukses lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swedia. Pelatih Didier Deschamps mengingatkan timnya tidak terlena.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala Dunia 2026: Pemain Jerman Saling Lempar Tanggung Jawab saat Adu Penalti?
- Piala Dunia 2026 Jadi Akhir Pahit Manuel Neuer Bersama Timnas Jerman
- Kylian Mbappe Rebut Takhta Lionel Messi di Piala Dunia 2026
- Piala Dunia 2026: Mbappe Cetak Brace, Prancis Singkirkan Swedia
- Belum Aman! Meksiko Vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditunda
- Pantai Gading Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Emerse Fae Legawa