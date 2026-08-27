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Tak Masuk Skema Pelatih, Ramon Tanque Masih Latihan Persib, Ada Apa?

Tak Masuk Skema Pelatih, Ramon Tanque Masih Latihan Persib, Ada Apa?
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Striker Persib, Ramon Tanque, masih menjalani latihan dengan tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung mengumumkan salah satu pemain asing, Ramon Tanque, tak masuk skuad untuk musim 2026/2027.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan setelah sebelumnya Ramon tak hadir saat launching tim di Bandung Arena, Selasa (25/8/2026).

Nama Ramon Tanque mendadak hilang dari daftar skuad yang diumumkan manajemen. Ramon terdepak setelah Pelatih Persib Igor Tolic mendatangkan enam pemain asing pada musim ini.

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Meski tak masuk dalam skema Igor Tolic, Ramon Tanque masih tetap mengikuti latihan bersama tim.

Dalam sesi latihan persiapan playoff AFC Champions League Two (ACL 2), Ramon tampak menjalani instruksi dari pelatih fisik Karlo Reinholz.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui klub yang akan menjadi tujuan Ramon Tanque. Namun, pemain asal Brasil itu dipastikan bakal dipinjamkan pada musim ini.

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Sebelumnya, Adhitia Putra Herawan mengatakan status Ramon untuk sementara sudah bukan bagian dari skuad Persib.

Ramon tengah dalam proses peminjaman ke klub lain sehingga namanya tak muncul dalam perkenalan pemain.

Striker Persib Ramon Tanque masih tetap berlatih dengan tim meskipun tak masuk skema Pelatih Igor Tolic untuk musim ini.

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