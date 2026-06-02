Tak Masuk Skuad Utama, Mees Hilgers Tetap Bersyukur Diizinkan Latihan Bersama Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bek FC Twente Mees Hilgers mengungkapkan rasa syukur mendalam setelah diizinkan mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia menjelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day bulan ini.

Walau namanya dicoret dari daftar skuad final, latihan ini menjadi momentum penting baginya untuk memulihkan kondisi fisik.

Hilgers tak masuk dalam daftar 23 pemain pilihan pelatih John Herdman untuk dua laga tersebut, namun dia tetap diizinkan mengikuti latihan tim Garuda untuk mengembalikan kebugarannya setelah tak bermain selama satu musim penuh.

"Setelah melewati salah satu tahun terberat dalam hidupku, aku bersyukur bisa kembali melakukan apa yang kusuka," kata Hilgers, dikutip dari Instagram resminya, Selasa.

"Setiap kemunduran, setiap tantangan, dan setiap kekecewaan telah menambah motivasiku untuk apa yang akan datang!" tambah dia.

Bek tengah 25 tahun itu tak bermain selama satu musim setelah drama kepindahan ke klub baru yang berujung batal. Situasi ini kemudian diperparah setelah ia mengalami cedera ACL pada November tahun lalu yang membuat situasinya menjadi lebih buruk.

Kini, ia kembali hadir di timnas Indonesia untuk mengikuti sesi latihan. Ia terpantau ikut dalam sesi latihan terbuka tim Garuda di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Herdman mengatakan hadirnya Hilgers di sesi latihan timnya akan memberikan sang pemain dukungan emosional untuk kembali ke performa terbaiknya.